«Германия заплатила миллиарды, но осталась за дверью переговоров по Украине!» – в Бундестаге разносят Мерца

Анатолий Лапин.  
06.11.2026 12:06
  (Мск) , Берлин
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Германия потратила миллиарды евро на поддержку бандеровцев, но в итоге оказалась не приглашена на переговоры об урегулировании конфликта за Украину.

Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла, выступая на заседании рабочей группы по иностранным делам фракции АдГ в Бундестаге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Тот, кто хочет положить конец этой войне, должен вести переговоры со всеми вовлеченными сторонами. Вы не заключаете мир с друзьями, вы заключаете мир с противниками, и переговоры всегда ведутся за столом.

И теперь, когда, наконец-то, должны состояться переговоры между Украиной, Россией и США, возникает вопрос, особенно у главного спонсора: где же Германия? Не за столом переговоров, даже не за кадром! Страна в Европе, которая заплатила миллиарды и поставляла оружие, в итоге оказалась в роли стороннего наблюдателя в Эмиратах», — заявил Хрупалла.

Он считает: виной тому – позиция канцлера Мерца, который предпочел военную эскалацию поиску политического решения:

«Федеральное правительство заплатило, но ему нечего сказать. И это результат внешней политики, которая опиралась только на оружие, и неумелую дипломатию. Германия должна наконец-то вернуться к проведению независимой, уверенной внешней политики в интересах наших граждан и во имя мира».

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