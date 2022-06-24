Герой России рассказал о психологическом влиянии «Горского котла» на ВСУ

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Новости Украины

Вслед за бегством ВСУ из Северодонецка и организацией «Горского котла», подобные ситуации будут повторяться все чаще.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил замглавы движения «Сильная Россия», Герой России Александр Головашкин.

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По мнению полковника, «кураж», который поймали украинские вооруженные формирования в начале спецоперации, иссяк и теперь у них остался один путь – бегство.

«Верховный Главнокомандующий заявил, что специальная военная операция будет доведена до конца, а, значит, есть определенный план, понимание штаба, военная хитрость, задумка и так далее. Поэтому каждый день наши подразделения будут идти к намеченной цели. По поводу бегства ВСУ из Северодонецка, здесь можно сказать только то, что это будет, наверное, и на других территориях в последующем со всеми. Враг побежит полюбому, от безвыходности. Здесь либо смерть. Либо плен. На начальном этапе операции те наставления идеологов и заокеанских «друзей»… они поймали небольшой кураж, но на сегодняшний момент он, видимо, уже закончился, поэтому это будет очевидно. По поводу организации очередного котла, здесь успех – это слаженная работа подразделений и соединений российской армии, штаба. Командиры видят карту, читают карту, делаются тактические ходы, маневры. В результате котел захлопнулся, враг оказался в окружении. Это позволит спасти не одну сотню жизней российских военнослужащих, потому что тактическое преимущество будет на нашей стороне, с меньшими потерями мы сможем выполнить поставленную задачу», – заявил Головашкин.