Герой СВО – это безымянный боец с закрытым балаклавой лицом

Елена Острякова.  
11.06.2024 16:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские СМИ, рассказывая о СВО, пишут об упавших беспилотниках, обстрелах, вручении наград в госпиталях, подвижничестве волонтеров и похоронах, но не показывают русского воина и не называют его по имени.

Об этом на международном фестивале «Великое русское слово» в Крыму заявил военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские СМИ, рассказывая о СВО, пишут об упавших беспилотниках, обстрелах, вручении наград в госпиталях,...

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«Но где герои наших дней? Знаем ли мы их имена? В общественном сознании герой СВО год назад – это безымянный боец «Вагнера». Сегодня это – боец в камуфляже и балаклаве. Если по фамилиям, то раньше это самые часто упоминаемые Пригожин и Суровикин. Сегодня это оскандалившийся замминистра обороны.

Видели ли мы ребят в балаклавах во время войны в Чечне? Такого не было. Не было этого и во время конфликтов в других «горячих точках». Сегодня мы видим нашего воина в балаклаве с упоминанием в лучшем случае лишь имени», – сказал Горбачев.

Он рассказал, что в СМИ до сих пор наложено табу на тему гибели крейсера «Москва», поэтому они не осветили открытие мемориала в Севастополе.

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