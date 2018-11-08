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08.11.2018, Ялта, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Сюжет дня, ЮБК
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Гигантский медведь в небе над Ялтой известил приход России

Среди жителей Ялты появилась новая легенда – незадолго до начала Русской весны в небе над набережной появилось облако в виде гигантской головы медведя. Именно такую историю рассказывают местные, комментируя в социальных сетях снимок необычной тучи.

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Впрочем, самые внимательные могли разглядеть на фотографиях российские триколоры – это означает, что снимок был сделан уже после воссоединения Крыма с РФ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Вообще же, загадочные облака над Ялтой – дело привычное. Южнобережная «жемчужина» то и дело накрывается «медведями», «бабочками», «драконами», а то и вовсе летающими тарелками.

Летом этого года, например, гостям и жителям курортной столицы Крыма предстало редкое зрелище – облака-мамматусы. Они встречаются преимущественно в тропических широтах и связаны с образованием тропических циклонов. Название mammatus происходит от латинского mamma (что означает «вымя» или «грудь»), поэтому в русском переводе их называют вымеобразные облака.

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