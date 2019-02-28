Гиперлуп в Борисполь, космодром в Херсоне. Что дальше?

28.02.2019

Не успели смолкнуть раскаты смеха всего прогрессивного человечества, вызванного обещаниями министра инфраструктуры Украины Омеляна построить «гиперлуп» из Киева во Львов, Одессу, Харьков и «мисто Днипро», как свидомые прожектёры взяли новую высоту, заявив об инициативе строительства первого украинского плавучего космодрома в районе Херсона.

Эпохальный проект анонсировал гендиректор Южмаша Сергей Войт. «Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать её можно на Херсонщине», – сказал он.

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Гендиректор приоткрыл завесу тайны, поведав, что он недавно общался с коллективом Херсонского государственного завода «Паллада», на котором изготавливают плавучие доки. На заводе готовы к сотрудничеству и инвестициям.

«Необходимо все учитывать, ведь некоторые страны против того, чтобы над ними запускали ракеты. Совместно с Укроборонпромом мы решили сделать такую платформу на херсонском предприятии «Паллада», – пояснил идею «незалежного» морского старта пан Войт.

Сообщение Войта подхватили всевозможные «эксперты», договорившиеся, что плавучий «самостийный» космодром в распоряжении Украины может появиться совсем скоро – в 2020 году. Смакователи даже обсуждают подробности, сколько денег можно насшибать с жадных до зрелищ туристов, набежавших смотреть ракетные старты. Утверждается, будто космодром в Херсонщине будет покруче российского космодрома «Ясный» в Оренбургской области.

Впрочем, с «экспертов» взятки гладки. Гундеть и сыпать прогнозами – не мешки ворочать.

А вот в сообщении Сергея Войта прекрасно всё. Но самое главное, ни у кого более не должно остаться сомнений: ошмётками советского ракетостроения, доставшегося Украине, руководят или клинические идиоты, или клептоманы.

Особенно трогательно выглядит забота гендиректора Войта, как бы не побеспокоить другие страны, которые противятся пролёту чужих ракет в своём небе. И в самом деле, мало кому понравится, если на твою территорию (не говоря уже – голову) станут сыпаться отработанные ступени с остатками топлива и окислителя или их обломки.

Какие ракеты теоретически может запускать Украина? Конверсионные двухступенчатые ракеты «Зенит», переделанные из военных «Циклонов». Других нет и не предвидится. Запуск ракет происходит в сторону суточного вращения Земли – с запада на восток. Тем самым ракете придаётся дармовая дополнительная скорость, что экономит топливо и позволяет увеличить полезную нагрузку.

Оценочно, отработанные первые ступени украинских «Зенитов» будут падать где-то в прикаспийских районах Казахстана. Надо думать, подобная перспектива получить сверху по тюбетейке украинский гостинец вызовет искреннюю радость у елбасы Назарбаева.

До старта далеко, как до Луны на карачках, но уже видно, как сильно поглупели украинские ракетчики, сделавшие вид, будто они забыли опыт международного проекта «Морской старт», куда входила и Украина.

Гендир «Южмаша» совсем поскромничал упомянуть, что доля украинской локализации в «украинских» ракетах составляет менее 30%. Как уже неоднократно говорилось, украинская ракета – это оболочка, «консервная банка», плюс выпускаемый «Южмашем» двигатель второй ступени РД-120, спроектированный подмосковным НПО «Энергомаш». Российские предприятия производят для «украинского» «Зенит-3SLБ» 70% начинки, включая двигатели первой ступени РД-170 и разгонный блок «ДМ-SLБ».

Кроме того, в проекте «Морской старт» участвовал международный консорциум, в котором, кроме России и Украины, были США (филиал компании «Боинг», отвечающий за коммерческие запуски ракет) и Норвегия (судостроительная компания Aker Solutions ASA).

В качестве плавучего космодрома использовалась переоборудованная морская платформа японского производства, а командный центр был вынесен на специальное судно.

Важная деталь: платформа «Морской старт» запускала ракеты в космос из акватории Тихого океана в районе острова Рождества. Место расположения было выбрано по ряду причин: удалённое от суши и морских путей, благоприятные метеорологические условия, старт с экватора, где наибольшая скорость суточного вращения Земли.

Впрочем, у «Морского старта» не хватило сил привлечь необходимое количество заказчиков, и все годы запусков, кроме трёх, оказались убыточными. С 2009 года предприятие прошло процедуру банкротства и смену владельца. И только в 2017 году для «Морского старта» забрезжил слабый свет хоть какой-то перспективы.

Что касается Украины, то ей предстоит в одиночку решить ряд головоломных задач: возобновить производство «Зенит-3SLБ» и найти достойную замену 70% российских комплектующих; построить морскую платформу по качеству не хуже японской на заводе с совершенно иной специализацией; убедить руководство государств, лежащих на восток от предполагаемой траектории полёта украинских ракет, что отработанные первые ступени упадут куда надо, а не на голову ни в чём неповинных граждан.

И, наконец, самое главное: найти дефицитные кадры и деньги. Достаточно вспомнить, что проект «Морской старт» имел начальную стоимость $3,5 млрд. Украине придётся ориентироваться на более солидный бюджет, если учесть разработку и строительство необходимой ракетной матчасти. Иначе выйдет как в поговорке: «дешева рыбка – погана юшка».

Впрочем, при внимательном рассмотрении вопроса становится ясно, что пан директор Войт затеял сенсационную шумиху из низменных побуждений. Например, для «освоения выделенных средств».

Украинские источники откровенно называют Сергея Войта «богатым директором бедного «Южмаша». Сообщается, что назначение Войта на должность гендиректора предприятия в 2014 году не помогло решить несколько неотложных задач, поставленных правительством Украины: погашение долга за электроэнергию, достигшего 400 млн гривен (за что завод попросту отрубили от электричества), своевременную выплату зарплат рабочему коллективу, переориентацию на «европейских партнёров» после прекращения сотрудничества со «страной агрессором».

По сути, в 2014 году перед Войтом была поставлена непосильная задача, из-за чего гендиректор махнул на всё рукой и принялся поднимать уровень собственного благополучия, следуя примеру коллег и вышестоящего начальства.

Так, согласно декларации о доходах и имуществе, при месячном окладе 27 тысячи гривен (примерно 55 тысяч рублей) гендиректор Войт разжился пусть не новым, но стоящем миллион гривен на вторичном рынке, автомобилем Land Rover HSI 2008. Помимо авто, Войт владеет домом площадью 155 кв. м. в селе Новотроицкое, в 60 км от Днепропетровска, откуда мотается на работу и обратно. В Новомосковском районе, где находится село Новотроицкое, Войт откусил в личное пользование шмат земли в 5,1 га.

Злые языки утверждают, что пан директор сдаёт в аренду под сельхозкультуры заводской полигон площадью в 6 тысяч га, с которого в бюджет «Южмаша» должно ежегодно поступать более $600 тыс. Должно, но почему-то не поступает. При этом сотрудники предприятия в день зарплаты получают на руки 50-100 гривен с обещаниями, что всё скоро наладится и завод вот-вот начнёт выпускать трактора. Не лунные – обыкновенные.

Неудивительно, что за последние 5 лет с «Южмаша» начался массовый исход специалистов, которых охотно приняли у себя бывшие партнёры из России, такие как НПО Лавочкина, АО «Промтехкомплект», ООО «Илек».

Судя по данным базы госзакупок «Прозоро», гендир Войт в 2016 году умудрился заключить с бывшими российскими партнёрами контракты аж на 6 млрд гривен. И тут же был подвергнут атакам «патриотов Украины», потребовавших немедленно разорвать любые связи со «страной-агрессором» и срочно искать новых партнёров где-нибудь на Западе.

В общем, нелегко быть директором «Южмаша» в стране победившего маразма. Стоит ли удивляться возникновению украинских илонов масков, обещающих очень скоро за копейки достигнуть ослепительных высот? А так, на очередном «нацпроекте» можно будет поднять для себя и других немножечко денег, чтобы позже объявить «нишмогла» и с чистой совестью списать «первый украинский космодром» в утиль, как и 1000+1 других амбициозных «незалежных» прожектов.