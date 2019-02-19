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19.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Украина
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Глашатай Порошенко: Побомбим Донбасс, а после выборов будем искать консенсус

После завершения избирательного цикла на Украине предстоит искать консенсус относительно будущего Донбасса, ведь сейчас в Киеве звучат кардинально разные позиции – от предоставления автономии до жесткого подавления любых поползновений сторонников федерализации.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил обслуживающий администрацию Петра Порошенко политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«…В широком смысле нам надо найти консенсус, чтобы в следующем парламенте было парламентское большинство, которое имело бы одинаковую позицию по поводу урегулирования конфликта на Донбассе.

Если у нас будут такие же позиции, как сейчас, когда президент говорит: «Нет, ни шагу назад! Никаких компромиссов с Россией», Медведчук говорит: «Автономия для Донбасса!», – какой консенсус? Не будет ничего тогда.

И поэтому нам сейчас, действительно, надо переключиться, возможно, к работе на экспертном уровне, но обязательно с привлечением представителей разных влиятельных политических сил.

Но в большинстве случаев, мы знаем, возможно, кроме Зеленского, кто может влиять на решение, на выработку позиций по Донбассу и переговорных процессов. Я думаю, что с этими людьми можно уже формировать рабочую группу», – заявил Фесенко.

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