Глава ЕК: Европейский мирный фонд нарастит производство 155-мм снарядов для ВСУ

Владимир Гладков.  
18.02.2023 23:05
  (Мск) , Мюнхен
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Украина


Такие структуры, как «Европейский фонд мира» (EPF), будут получать серьёзные инвестиции, чтобы впредь страны ЕС не ощущали нехватку боеприпасов, уходящих на снабжение украинской армии.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Такие структуры, как «Европейский фонд мира» (EPF), будут получать серьёзные инвестиции, чтобы впредь страны...

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«Наша цель, чтобы империалистическая политика Путина провалилась, и Украина победила. Что касается военной помощи, сейчас необходимо расширить и интенсировать производство всего, что необходимо, например, стандартные боеприпасы. Не может так быть, что мы должны месяцы и годы ждать, чтобы пополнить запасы.

У нас существует структура Европейский мирный фонд – это действующий орган, взаимодействующий с Украиной, мы хотим помочь им и задать конкретный вопрос, что необходимо в первую очередь? Прежде всего, мы говорим о самых стандартных изделиях, например, артиллерийские боеприпасы 155 мм.

Что необходимо, чтобы расширить производство? Мы можем подписывать договора о закупках с тем, чтобы инвестировать в производственные цеха. Поэтому для нас очень важно оказывать Украине поддержку – это экзистенциальный вопрос», – сказала политик.

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