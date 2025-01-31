Глава Госдепа Рубио: «Украина отброшена на сто лет назад», США больше не хотят «финансировать тупик»

Госсекретарь США Марко Рубио в эфире популярного американского шоу Мегин Келли сделал претендующие на сенсационность заявления на украинскую тему.

«Украина отброшена на 100 лет назад; ее энергосистема уничтожена… А сколько украинцев покинули Украину и теперь живут в других странах? Они, возможно, никогда не вернутся», – заявил он.

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«И я думаю, что даже все больше демократов признают, что то, что мы финансировали, — это финансирование в тупик, и может, даже хуже, чем в тупик». – добавил он.

Также он опроверг расхожее на Западе утверждение, что Украина может победить Россию на поле боя и отбросить ее к границам 2014 года.

«Но самая большая ложь заключалась в том, что мы дали людям поверить, , что Украина не просто сможет победить Россию, но и уничтожить ее, полностью отбросив к границам 2012 или 2014 года, вернув ситуацию к тому, как выглядел мир в 2012 или 2014 году, до того, как россияне захватили Крым и другие. территории. Однако реальность такова: уже полтора года Украина просит финансирования для поддержания тупикового, затяжного конфликта», – добавил Рубио.

Рубио в очередной раз озвучил позицию новой команды Белого дома по Украине: «это затянувшийся конфликт и ему надо положить конец. И он должен быть завершен путем переговоров».

«Я не собираюсь преждевременно определять, что это будет — это дело серьезной дипломатии, которой мы занимались в мире в прошлом, когда были реалистами. Но для того чтобы переговоры состоялись, обе стороны должны пойти на уступки, и это займет время. По крайней мере, у нас есть президент, который понимает, что наша цель — не поддерживать эту войну вечно, ведь это невыгодно ни одной из сторон. Это, в конце концов, невыполнимо даже для России — они платят огромную цену, их экономика страдает, уровень инфляции растет», – считает госсекретарь.

Рубио дал понять обеим сторонам – и России и Украине, что война не завершится достижением максималистских целей ни одной из них, зато у них обеих «есть стимул завершить конфликт компромиссом», ведь «во всех переговорах сторонам приходится от чего-то отказываться».

Ведущая Мегин Келли поинтересовалась у Рубио, кто, по его мнению, является наибольшим препятствием для переговоров – Путин или Зеленский?

«Дело в том, что украинцы рассчитывают на то, что Путин останется на своей позиции и будет только раздражать президента Трампа, потому что не пойдет ни на какие уступки. Они надеются, что Трамп станет более близким к их видению России и конфликту. Но есть разница между тем, что говорят публично, и тем, что происходит за закрытыми дверями. Публичные заявления лидеров часто продиктованы внутриполитическими соображениями. Даже Владимир Путин, контролирующий медиа, вынужден учитывать общественное мнение в России и имеет свои внутриполитические ограничения. И так же Зеленский. Украинцы понесли огромные потери, и если он согласится оставить России какую-то часть территории, люди будут разъярены. Но есть и реальность. И именно здесь должна быть проделана настоящая работа. Обе стороны несут тяжелые потери, обе имеют стимулы для завершения этого конфликта. Но это не произойдет на максималистских условиях ни одной из сторон. Впереди предстоит много работы», – ответил госсекретарь.

Рубио выразил уверенность, что «только Соединенные Штаты под руководством президента Трампа смогут этого добиться».

«Это не будет легко, это займет время, но он твердо настроен это сделать», – заключил Рубио.

Поделился госсекретарь и своим видением глобального геополитического контекста, в котором начинает свою каденцию Трамп: