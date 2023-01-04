Глава ГУР Украины: С 5 января россиянам закроют выезд из РФ и Белоруссии 

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Мобилизация в России якобы не прекращалась ни на день, однако завтра появится единственное изменение в виде запрета гражданам РФ мужского пола выезжать за пределы государства.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил начальник ГУР Украины Кирилл Буданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Буданову напомнили его же слова о том, что 5 января в России «начнётся новая волна мобилизации», и спросили всё ли в силе.

«В действительности мобилизация в России, этот процесс не останавливался, он шёл всё это время, продолжается сейчас и будет продолжаться завтра и послезавтра. С завтрашнего дня начнутся ограничения на выезд для россиян с территории РФ и Белоруссии за границу. Когда они озвучат мобилизацию – завтра или, например, 16 числа, не имеет никакого значения, потому что официально все процессы они начнут с завтрашнего числа. Это формальности. Единственное, что изменится для людей мужского пола в России – это то, что им закроют выезд, это единственное явное изменение, которое будет с завтрашнего дня», – пообещал глава разведки.

Российский политолог Сергей Марков объясняет, почему Буданов лжёт.

«В России праздники до 8 января. Поэтому это все ложь киевского режима. А правдой является то, что этот режим перед новогодними праздниками начал масштабную кампанию распространения дезинформации о новой мобилизации в России сразу после праздников. Не будет сейчас никакой новой мобилизации. Армия России с 300 тысяч мобилизованных попытается решить все военные задачи. И только по итогам этой зимней военной кампании будут приняты какие-то решения», – полагает Марков.

Аналогично опровергает украинскую сторону и депутат из комитета по обороне Госдумы генерал Андрей Гурулёв.

«Я не вижу необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации. Для этого нет никаких предпосылок и условий. Даже те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены в сражение. Ну и наша промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации. Мое мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это просто неэффективно делать, – сказал депутат изданию «Чита.Ру».