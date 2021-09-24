Глава МВД Болгарии пожаловался на прокуратуру, стопорящую дела против прежнего прозападного правительства

24.09.2021 16:59 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Исполняющий обязанности вице-премьера и министра внутренних дел Болгарии Бойко Рашков заявил, что Генеральная прокуратура не дает развитие делам, связанным с прежней правящей партией «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ).

Об этом сообщает dnes.bg, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В цивилизованных странах нет таких неподконтрольных чиновников, как в нашей стране, – сказал Рашков. – И Генеральная прокуратура абсолютно неподконтрольна. Когда-то она была набрана из одной политической партии (ГЕРБ – ред.) и продолжает, даже без прошлого правительства, защищать ее любыми способами. Это серьезный вопрос, который в первую очередь должен волновать нас, как государство, как народ. Мы видим, как прокуратура Ивана Гешева (генпрокурора Болгарии – ред.) не позволяет развиваться какому-либо процессу, касающемуся бывших правителей».

Глава болгарского МВД сказал, что ему ничего не известно о досудебном производстве по сообщениям о нарушениях, выявленных нынешним временным правительством.

«Все эти дела максимально затягиваются, и результата нет. Это не может и не должно останавливать нашу работу. Я очень надеюсь, что в какой-то момент в нашей стране произойдут такие изменения, которые позволят продолжить расследование, поскольку речь идет о преступлениях, по которым не скоро истечет срок давности», – добавил Бойко Рашков.

Напомним, что коррупционный и антигосударственнический беспредел прежней правящей прозападной партии «ГЕРБ», в частности ее лидера и премьера Бойко Борисова и генпрокурора Ивана Гешева в свое время спровоцировал массовые беспорядки в стране. В ходе прошедших в апреле текущего года выборов партия «ГЕРБ» потерпела поражение, однако пришедшие ей на смену центристские, левые и популистские силы так и не смогли договориться о новом правительстве, что привело к июльским перевыборам, по итогу которые оппонентам прозападных либералов опять не удалось договориться. В ноябре Болгарию ждут третьи в этом году парламентские выборы, на которых «ГЕРБ», пользуясь усталостью народа от политической чехарды, может снова прийти к власти.