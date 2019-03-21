Глава МВД заявил, что не хочет подчиняться Порошенко и не боится конфликта с ним

21.03.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине министр внутренних дел должен контролироваться парламентом, а не президентом.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министра, президент Порошенко любит контролировать абсолютно все и хотел получить полный контроль над МВД.

«А я человек достаточно самостоятельный, у меня есть свои воззрения и взгляды. Я и сейчас считаю, что министр внутренних дел не должен подчиняться президенту. Министр внутренних дел – это отдельная институция в рамках Кабинета министров, замкнутая на парламент. И министр внутренних дел должен быть взвешивающей фигурой, обеспечивающей совсем другие функции”, – сказал министр.

” У Петра Алексеевича на это взгляд более патриархально-традиционный в духе традиций советской украинской политики, так скажем. Отсюда и корни конфликта. У нас сегодня нейтральные отношения, скажу аккуратно. Вне зависимости от того нравится, не нравится, я стараюсь выстраивать отношения ровно. Просто в наиболее принципиальных моментах я точно так же не страшусь прямого конфликта. Потому что в принципиальных моментах, если я занимаю правильную позицию, мне от этого хорошо. И я, когда надо, говорю в лоб, я не стесняюсь», – признался Аваков.