Выборы
//exit;
21.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
Просмотров:

Глава МВД заявил, что не хочет подчиняться Порошенко и не боится конфликта с ним

На Украине министр внутренних дел должен контролироваться парламентом, а не президентом.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам министра, президент Порошенко любит контролировать абсолютно все и хотел получить полный контроль над МВД.

«А я человек достаточно самостоятельный, у меня есть свои воззрения и взгляды. Я и сейчас считаю, что министр внутренних дел не должен подчиняться президенту. Министр внутренних дел – это отдельная институция в рамках Кабинета министров, замкнутая на парламент. И министр внутренних дел должен быть взвешивающей фигурой, обеспечивающей совсем другие функции”, – сказал министр.

” У Петра Алексеевича на это взгляд более патриархально-традиционный в духе традиций советской украинской политики, так скажем. Отсюда и корни конфликта. У нас сегодня нейтральные отношения, скажу аккуратно. Вне зависимости от того нравится, не нравится, я стараюсь выстраивать отношения ровно. Просто в наиболее принципиальных моментах я точно так же не страшусь прямого конфликта. Потому что в принципиальных моментах, если я занимаю правильную позицию, мне от этого хорошо. И я, когда надо, говорю в лоб, я не стесняюсь», – признался Аваков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть