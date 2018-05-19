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Глава ОУН “особо уважает” евреев, воюющих против Донбасса
Глава Гостелерадио Украины и запрещенной в РФ Организации украинских националистов Богдан Червак заявил об уважении к евреям, воюющим на Донбассе.
Об этом он высказался в эфире телеканала 1+1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, в ОУН уважают все нацменьшинства, а особенно тех, кто участвует в войне против Донбасса.
«Я с уважением отношусь ко всем национальным меньшинствам, которые проживают в Украине, и которые хотят, чтобы Украина была независимой, самостоятельной, соборной державой. А к тем, кстати, которые взяли оружие в руки, и сражаются с россиянами на Донбассе, я отношусь с особенным уважением. А там также есть евреи», – заявил Червак.
Метки: Богдан Червак, евреи, ОУН
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