19.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Глава ОУН “особо уважает” евреев, воюющих против Донбасса

Глава Гостелерадио Украины и запрещенной в РФ Организации украинских националистов Богдан Червак заявил об уважении к евреям, воюющим на Донбассе.

Об этом он высказался в эфире телеканала 1+1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в ОУН уважают все нацменьшинства, а особенно тех, кто участвует в войне против Донбасса.

«Я с уважением отношусь ко всем национальным меньшинствам, которые проживают в Украине, и которые хотят, чтобы Украина была независимой, самостоятельной, соборной державой. А к тем, кстати, которые взяли оружие в руки, и сражаются с россиянами на Донбассе, я отношусь с особенным уважением. А там также есть евреи», – заявил Червак.