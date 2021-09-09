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09.09.2021 19:30 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Дзен, Медицина, Образование, Общество, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Сербия, Спорт, Экономика
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Глава правительства Республики Сербской и губернатор Санкт-Петербурга подписали «Дорожную карту 2021-2023»

Документ, регулирующий сотрудничество между Республикой Сербской и Санкт-Петербургом в области экономики, науки, культуры, здравоохранения,...

Документ, регулирующий сотрудничество между Республикой Сербской и Санкт-Петербургом в области экономики, науки, культуры, здравоохранения, торговли и спорта был подписан премьер-министром РС БиГ Радованом Вишковичем и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подписанный Вишковичем и Бегловым документ получил название «Дорожная карта 2021-2023».

«Мы будем много работать на уровне институтов. Мы будем сотрудничать в области здравоохранения, образования, экономики и культуры, добиваясь наибольшего прогресса в этих направлениях, – прокомментировал событие Вишкович. – Необходима также консолидация спортивных и молодежных организаций из Республики Сербской и Санкт-Петербурга».

Вишкович поблагодарил губернатора Беглова за помощь и поддержку, которые он оказал Республике Сербской в ​​борьбе с коронавирусом, что нашло отражение в поставках медикаментов и дезинфицирующих средств, а также в связи с вакцинацией, поскольку вакцина «Спутник V» была доставлена в Республику Сербскую, как и в большинство других стран, в начале этого года.

Он также отметил наладившийся процесс обмена медицинскими экспертами, врачами, специалистами Университетского клинического центра Республики Сербской и Клинического центра Санкт-Петербурга.

Со своей стороны губернатор Беглов оценил нынешнее сотрудничество между Санкт-Петербургом и Республикой Сербской как успешное и хорошее, высказав намерение продолжить его развитие во всех сферах в последующий период.

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