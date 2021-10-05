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05.10.2021 19:28 (Мск), Банги, Иван Добровольский
 
Африка, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия
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Глава СОМБ опроверг гибель россиян в Центральноафриканской республике

Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов опроверг гибель российских специалистов в ЦАР....

Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов опроверг гибель российских специалистов в ЦАР.

Недобросовестные издания распространяют фейки о том, что в Центральноафриканской республике якобы погибли трое российских специалистов. Это нелепый слух, появившийся в желтых СМИ, заблокированных в ЦАР за распространение вбросов, – заявил Иванов. – Авторы этого издания до сих пор безуспешно пытаются найти провалы в работе российских инструкторов.

Поскольку опорочить сотрудников не получается, им приходится выдумывать новости с нуля – тем более, что эти люди уже давно не бывали в ЦАР и не владеют обстановкой на месте. Разумеется, никто в ЦАР не погибал, работа продолжается, наши специалисты трудятся на благо народа и продолжат свою работу, какие бы глупости и мерзости о них ни сочиняли.

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В Центральноафриканской республике уже не первый год продолжают работать российские специалисты, которых зачастую относят к «ЧВК Вагнера». За время их пребывания в стране, натренированная русскими национальная армия ЦАР разгромила группировки радикалов и принесла в страну мир. Вбросы и фейки в отношении работы россиян стали уже привычной деталью информационного фона.

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