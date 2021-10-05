Глава СОМБ опроверг гибель россиян в Центральноафриканской республике

Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов опроверг гибель российских специалистов в ЦАР.

Недобросовестные издания распространяют фейки о том, что в Центральноафриканской республике якобы погибли трое российских специалистов. Это нелепый слух, появившийся в желтых СМИ, заблокированных в ЦАР за распространение вбросов, – заявил Иванов. – Авторы этого издания до сих пор безуспешно пытаются найти провалы в работе российских инструкторов.

Поскольку опорочить сотрудников не получается, им приходится выдумывать новости с нуля – тем более, что эти люди уже давно не бывали в ЦАР и не владеют обстановкой на месте. Разумеется, никто в ЦАР не погибал, работа продолжается, наши специалисты трудятся на благо народа и продолжат свою работу, какие бы глупости и мерзости о них ни сочиняли.