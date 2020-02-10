Глава Жилсоюза рассказал, что похоронит Зеленского и Гончарука

10.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что газ стал дешевле, а зима выдалась тёплой, платёжки за услуги ЖКХ с приходом новой власти остались на прежнем уровне, а некоторые даже возросли.

Этот факт похоронит рейтинги президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука.

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Об этом на своей странице в Facebook заявил глава «Жилищного Союза Украины» Александр Скубченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Похоже, платёжки за услуги ЖКХ за январь похоронят либо правительство Гончарука, либо рейтинг Зеленского. А я повторю ещё раз. Несмотря на враньё власти, ни один тариф – ни на одну услугу в стране не был снижен. Власть не сделала ничего, чтобы тарифы в нашей стране были снижены до экономически обоснованного уровня. Они лишь дали право сделать скидку.

Лишь 131 предприятие из, примерно, 1250 по стране этим правом воспользовалось. В январе – это была разовая скидка некоторых предприятий, которые выставили платёжки потребителям за декабрь ниже установленного тарифа.

При этом тарифы остались на уровне зимы прошлого года, а некоторые – даже повысили. При этом газ стал дешевле, зима теплее, а тарифы и платёжки – ещё выше или не ниже», – возмутился он.

Также Александр Скубченко уверен, что украинский народ грабят только потому, что действующая власть по той или иной причине позволяет это делать.

«Но! Нас грабят тарифами потому, что власть это позволяет делать. Потому ли, что власть не понимает, что надо делать, или потому что в доле — иначе никак не объяснить полный провал с тарифами.

Но я уверен: потому что даже не понимают, как можно повлиять на тарифную политику. Это же не видеоролики красивые пилить. Да и какая вам разница, какие тарифы, если платёжки в красивых конвертах приходят», – горько иронизирует Скубченко.

Напомним, накануне глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев ради уменьшения платёжек за газ призвал снизить потребление газа вдвое.