«Главное – атмосфера» – экстремист Акунин делает вид, что не огорчен падением продаж своих книг в 100 раз

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За три квартала прошлого года в России было продано 595 тысяч книг признанного иноагентом и экстремистом писателя Григория Чхартишвили, публикующегося под псевдонимом Борис Акунин. Эта цифра включает аудио и электронные книги. Писатель не считает трагичным, если придется теперь довольствоваться продажами в пять тысяч экземпляров.

Об этом сам Акунин заявил в интервью иноагенту Елизавете Осетинской, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После того, как Чхартишвили был внесен в список экстремистов и террористов за поддержку ВСУ российские издательства отказались с ним сотрудничать. Писатель пытается остаться на плаву за счет релокантов и стран СНГ. Свою аудиторию он оценивает в 200-300 тыс человек. Книжки он собирается продавать через интернет. Российской аудитории Акунин хочет дать возможность читать себя бесплатно: «Я перестал их рассматривать как рынок».

Зарабатывать деньги Чхартишвили будет через бостонскую компанию «Бобук». Писатель утверждает, что ему достаточно будет продавать 5 тыс экземпляров в год, чтобы окупить расходы.

«Там очень важно на сайте – это атмосфера. Общение с людьми, служба техподдержки, просто модерирование. Потому что это всеобщее хамство, царящее в русскоязычном интернете, у меня там этого нет и не будет. Там все будут очень милые и веселые», – валял дурака Акунин.