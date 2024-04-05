Глобальный Юг согласен с китайским планом по разделу Украины и не поедет на «саммит мира»

Анатолий Лапин.  
05.04.2024 11:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1346
 
Война, Дзен, Китай, Политика, Россия, Украина, Швейцария


Так называемый «саммит мира», который Украина планирует провести в Швейцарии, ни к чему не приведет, потому что в нем не будут участвовать ни Россия, ни Китай, ни другие страны глобального Юга.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так называемый «саммит мира», который Украина планирует провести в Швейцарии, ни к чему не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Это же план по разделу Украины, что тут непонятного. Выходят русские и говорят – это же не наш план, это же китайский. А китайцы, типа, посредники, ну давайте послушаем посредников, в чем проблема? Но мы вам сразу предлагали – сдавайтесь, мы вас поделим. Говорят: «Нет, ну это же ультиматум, капитуляция». А мы им в ответ мирным планом – раз, по морде. Мирным саммитом. И вышел Шольц, говорит: «Я знаю, как победить». Все: «Опа, как?». – Ну, как, как – русские собираются и уходят. Я считаю, гениальный план, русские собрались и ушли, Шольц – победитель. И мы им в ответ – они нам китайским планом по морде, а мы им – «саммитом мира», – сказал эксперт.

«А тут выходит Лавров и говорит: «Китайский план – хорошо, надо брать», а посол России в Швейцарии на всякий случай говорит: «Вы, товарищи швейцарцы, нам не шлите письма, потому что, если вы пришлете нам приглашение на «саммит мира» в Швейцарии, то мы на него не поедем. Причем, мы не поедем вместе с китайцами, потому что чуть ранее китайский МИД вышел и сказал, что «мы считаем, что в этой войне не должно быть победителей и проигравших».

Короче говоря, на чем наиграли, на этом останавливаемся и поехали дальше». Нормально повоевали два года, разошлись и чего уж тут». Китайцы говорят: «Без русских там копать нечего, а идиотов из себя клеить мы не будем», – заявил Чаплыга, подчеркнув, что помимо Китая в украинском саммите отказались участвовать и другие члены БРИКС, в частности ЮАР и Бразилия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть