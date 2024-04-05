Глобальный Юг согласен с китайским планом по разделу Украины и не поедет на «саммит мира»

Так называемый «саммит мира», который Украина планирует провести в Швейцарии, ни к чему не приведет, потому что в нем не будут участвовать ни Россия, ни Китай, ни другие страны глобального Юга.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это же план по разделу Украины, что тут непонятного. Выходят русские и говорят – это же не наш план, это же китайский. А китайцы, типа, посредники, ну давайте послушаем посредников, в чем проблема? Но мы вам сразу предлагали – сдавайтесь, мы вас поделим. Говорят: «Нет, ну это же ультиматум, капитуляция». А мы им в ответ мирным планом – раз, по морде. Мирным саммитом. И вышел Шольц, говорит: «Я знаю, как победить». Все: «Опа, как?». – Ну, как, как – русские собираются и уходят. Я считаю, гениальный план, русские собрались и ушли, Шольц – победитель. И мы им в ответ – они нам китайским планом по морде, а мы им – «саммитом мира», – сказал эксперт.

«А тут выходит Лавров и говорит: «Китайский план – хорошо, надо брать», а посол России в Швейцарии на всякий случай говорит: «Вы, товарищи швейцарцы, нам не шлите письма, потому что, если вы пришлете нам приглашение на «саммит мира» в Швейцарии, то мы на него не поедем. Причем, мы не поедем вместе с китайцами, потому что чуть ранее китайский МИД вышел и сказал, что «мы считаем, что в этой войне не должно быть победителей и проигравших».

Короче говоря, на чем наиграли, на этом останавливаемся и поехали дальше». Нормально повоевали два года, разошлись и чего уж тут». Китайцы говорят: «Без русских там копать нечего, а идиотов из себя клеить мы не будем», – заявил Чаплыга, подчеркнув, что помимо Китая в украинском саммите отказались участвовать и другие члены БРИКС, в частности ЮАР и Бразилия.