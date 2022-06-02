«Глорифицировал военных РФ» – СБУ схватила ведущего конструктора ГП «Антонов»

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Новости Украины

В Киеве спецслужбы киевского режима задержали выпускника Черниговского высшего военного авиационного училища лётчиков как «интернет-агитатора Русского мира».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Контрразведчики спецслужбы установили, что бывший выпускник Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков имени Ленинского Комсомола, а ныне 56-летний гражданин Украины, публично поддерживал и популяризировал нарративы президента страны-агрессора. С началом полномасштабной войны через созданные собственные аккаунты в «Фейсбук», «Телеграм» и других социальных сетях создавал и распространял антиукраинские пропагандистские материалы. Видео, сообщения и комментарии интернет-агитатор использовал для оправдания вооруженной агрессии России против Украины», – говорится в заявлении.

В частности, спецслужбы вменяют задержанному распространение материалов о том, как ВСУ обстреливают кассетными ракетами колонны беженцев из Мариуполя и Бердянска, а украинские нацисты расстреливают детей и мирных жителей Донбасса. Также в СБУ добавили, что он «глорифицировал действия российских военных» и публиковал сюжеты, где чеченские бойцы раздают жителям освобождённых территорий продукты, воду и медикаменты. Кроме того, «аитатор» даже посмел перепостить на своей странице фото Аллеи Ангелов в Донецке с именами погибших детей от бомбёжек ВСУ и националистических батальонов.

«Сейчас следователи Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ в Украине, глорификация ее участников) уголовного кодекса Украины, объявили злоумышленнику о подозрении», – добавили в пресс-службе.

По информации Telegram-канала «Репресії в Україні», задержанный, имя которого не разглашается, – ведущий конструктор государственного предприятия «Антонов». Во время обыска у конструктора забрали компьютер, телефоны, фото и видео материалы.