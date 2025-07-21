«Глупость была уникальная»: Россия клюнула на турецко-азербайджанскую замануху.

Антироссийские настроения в тюркских странах – следствие длительного и целенаправленного турецкого влияния.

Об этом в интервью «День-ТВ» заявил тюрколог, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После распада СССР возобновились эти идеи – великий турецкий мир, не тюркский! В турецком языке нет слова «тюркский». От Адриатики до Тихого океана живут везде турки, для уточнения называют узбекские турки, киргизские, казахские, крымскотатарские турки, татарские, башкирские и т.д. Они себе это мыслят как огромное государство, где будут властвовать турки. Кто-то считал, что остальных надо выгонять или уничтожить, были и такие сторонники развития этой идеи.

Во-первых, единый язык. Вроде бы придумали они новый единый язык. Турецкий язык – это не язык, на котором говорили османские турки, это полностью реформированный язык, этим занимался лично Кемаль Ататюрк, слишком много было чужих слов в языке. С этим у них боролись очень серьёзно. Была создана специальная организация языка, которая вводила новые турецкие слова», – сказал эксперт.