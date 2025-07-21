«Глупость была уникальная»: Россия клюнула на турецко-азербайджанскую замануху.
Антироссийские настроения в тюркских странах – следствие длительного и целенаправленного турецкого влияния.
Об этом в интервью «День-ТВ» заявил тюрколог, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«После распада СССР возобновились эти идеи – великий турецкий мир, не тюркский! В турецком языке нет слова «тюркский». От Адриатики до Тихого океана живут везде турки, для уточнения называют узбекские турки, киргизские, казахские, крымскотатарские турки, татарские, башкирские и т.д. Они себе это мыслят как огромное государство, где будут властвовать турки. Кто-то считал, что остальных надо выгонять или уничтожить, были и такие сторонники развития этой идеи.
Во-первых, единый язык. Вроде бы придумали они новый единый язык. Турецкий язык – это не язык, на котором говорили османские турки, это полностью реформированный язык, этим занимался лично Кемаль Ататюрк, слишком много было чужих слов в языке. С этим у них боролись очень серьёзно. Была создана специальная организация языка, которая вводила новые турецкие слова», – сказал эксперт.
По его словам, в этих планах нет никакого стремления изучать языки национальных республик.
«Только новый выдуманный турецкий язык. Там и так 6 тысяч неологизмов по сравнению с османским ещё добавили, алфавит увеличили. Перевели часть литературы на латиницу. Азербайджанцы давно это сделали с большой охотой, у тех же казахов сложнее. Но сторонников таких действий хватает в каждой из тюркских республик, турки очень постарались.
Поэтому для них принципиален вопрос Зангезурского коридора, очень они настаивают. Почему наши на это клюнули? Не знаю, это глупость была уникальная, оно нам не нужно. Но сторонников, поддерживающих азербайджанскую, турецкую позицию, у нас оказалось достаточно», – заключил Надеин-Раевский.
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