«Гнида Зеленский засунул голову в песок» – депутат Рады

Вадим Москваленко .  
21.08.2023 21:46
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Киевское руководство трусливо отгородилось от своих граждан, вместо того, чтобы принять на себя ответственность за гибель мирных жителей в Чернигове, сделать какие-то выводы и наказать виновных.

Об этом в своём блоге заявил изгнанный из президентской фракции «Слуга народа» депутат Верховной рады Александр Дубинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство трусливо отгородилось от своих граждан, вместо того, чтобы принять на себя ответственность...

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«Мои самые худшие предположения в отношении власти Зеленского, они полностью подтвердились. Офис Зеленского, и он сам, засунули голову в песок, когда пришло время брать ответственность за черниговскую трагедию.

Вместо того, чтобы находить виновных, увольнять губернатора, разбираться, кто подставил мирных граждан Чернигова, проведя в центре города, в драмтеатре, выставку военных технологий, не предупредив людей, что хотя бы не стоит выходить в центр, возможны обстрелы», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что в гибели мирных жителей в Чернигове виновата исключительно украинская власть, которая даже не попыталась предупредить горожан о потенциальной угрозе.

«А эти, вместо того чтобы заниматься защитой граждан, продолжают делить посты. Погибло семь человек в Чернигове, это не прифронтовой город, пострадали сотни людей. Ни один военный, ни один организатор этой выставки не пострадал – они знали, что по ним может прилететь, они военные. Тревога – и они в подвал. А люди не знали, что у них прям здесь это происходит, вот их всех и накрыло», – утверждал он.

«И вместо того, чтобы взять на себя ответственность, эти гниды пытаются сделать вид, что они вообще ни при чём. Зеленский фотографируется, довольный, как он получает самолёты, Верещук с Арахамией по методичке пишут, что провалилась российская программа «Луна-25», и ни одна сука не скажет людям «простите», – подытожил Дубинский.

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