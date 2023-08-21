«Гнида Зеленский засунул голову в песок» – депутат Рады

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Киевское руководство трусливо отгородилось от своих граждан, вместо того, чтобы принять на себя ответственность за гибель мирных жителей в Чернигове, сделать какие-то выводы и наказать виновных.

Об этом в своём блоге заявил изгнанный из президентской фракции «Слуга народа» депутат Верховной рады Александр Дубинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мои самые худшие предположения в отношении власти Зеленского, они полностью подтвердились. Офис Зеленского, и он сам, засунули голову в песок, когда пришло время брать ответственность за черниговскую трагедию. Вместо того, чтобы находить виновных, увольнять губернатора, разбираться, кто подставил мирных граждан Чернигова, проведя в центре города, в драмтеатре, выставку военных технологий, не предупредив людей, что хотя бы не стоит выходить в центр, возможны обстрелы», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что в гибели мирных жителей в Чернигове виновата исключительно украинская власть, которая даже не попыталась предупредить горожан о потенциальной угрозе.

«А эти, вместо того чтобы заниматься защитой граждан, продолжают делить посты. Погибло семь человек в Чернигове, это не прифронтовой город, пострадали сотни людей. Ни один военный, ни один организатор этой выставки не пострадал – они знали, что по ним может прилететь, они военные. Тревога – и они в подвал. А люди не знали, что у них прям здесь это происходит, вот их всех и накрыло», – утверждал он. «И вместо того, чтобы взять на себя ответственность, эти гниды пытаются сделать вид, что они вообще ни при чём. Зеленский фотографируется, довольный, как он получает самолёты, Верещук с Арахамией по методичке пишут, что провалилась российская программа «Луна-25», и ни одна сука не скажет людям «простите», – подытожил Дубинский.