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19.11.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Происшествия, Россия, Скандал
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Голая молодежь с мороза ворвалась в магазин

Агрессивная компания голой молодежи испугала посетителей магазина и пробежалась нагишом по улице в ямало-ненецком городе Тарко-Сале.

Об этом сообщает местный ресурс «СеверПресс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, вечером 16 ноября двое молодых парней и девушка, обнажившись, несмотря на 20-градусный мороз, забежали с улицы в магазин и спустя короткое время покинули его.

При этом, девушка даже умудрилась пнуть ногой человека, снимавшего это на камеру.

«Несмотря на то, что Тарко-Сале — город маленький, и все там знают друг друга, людей, запечатленных на видео, никто не опознал… Пользователи недоумевают – чем вызван такой эпатажный поступок. Большинство склоняется к тому, что это был спор», – говорится в сообщении.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, голая девица взобралась на памятник князю Владимиру в Киеве.

Кроме того, голая афроукраинка в центре Киева взобралась на бывший памятник Ленину, чтобы высмеять Порошенко.

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