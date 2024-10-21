Голосование в Молдове обрушило европейскую идею: избиратели влепили пощечину Санду

20 октября в Молдове прошли президентские выборы, которые проводились в пакете с конституционным референдумом по вопросу европейской интеграции. Явка составила 51,6% – проголосовало 1,55 миллиона избирателей, в том числе за рубежом – более 225 тысяч.

ЦИК признал состоявшимся референдум о вступлении Молдовы в Европейский союз. Большинство жителей страны высказались против евроинтеграции, но судьбу референдума уже под утро решили голоса диаспоры – граждан РМ, живущих в странах Запада. Итоговый результат получился на тоненького – голоса распределились практически пополам, ответ «да» получил незначительный перевес, буквально десятые процента. Что бы ни показывали цифры, наблюдатели расценивают ситуацию как поражение правящей команды: никакого проевропейского большинства в стране нет и в помине.

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Выборы одним туром не ограничатся – последует второй, в котором должны выступить два кандидата, набравшие наибольшее число голосов: действующий президент Майя Саду (порядка 42%) и экс-генпрокурор страны Александр Стояногло (26%).

Эксперты комментируют ПолитНавигатору предварительные результаты голосования и варианты дальнейшего развития событий.

Александр Кориненко, политолог:

– Результаты голосования – приятно неожиданные. Еврореферендум, по сути, провалился, даже если власти что-то «подкрутили» с помощью диаспоры, то здесь люди дали точно понять, что они против манипуляций и цензуры. Это зрелая демократия, уж очень долго молдаване ждали, чтобы влепить эту пощечину Майе Санду, а пощечина оказалась скорее даже мощным хуком. Не знаю, на что надеется Санду во втором туре, с таким антирейтингом ей некуда расти – тут остается только беспредел и отмена выборов, но если власти на это пойдут, это будет означать установление полной диктатуры в стране.

Приличные результаты набрали стартовавшие с нуля Александр Стояногло и Виктория Фуртунэ [молодой малоизвестный политик, которая вышла на пятое место, взяв голосов почти наравне с экс-главой Гагаузии Ириной Влах, которая работала на результат три года], но это не сенсация, это определенно – голоса, поданные против Санду. К сожалению, у нас еще пока не голосуют за кандидатов, а голосуют против кандидатов. И Стояногло, и Фуртунэ – из системы юстиции, а люди хотят порядка и законности, поэтому выбор во многом пал на них.

Игорь Шорников, директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития:

– Главный результат этих выборов – жители Молдовы однозначно против евроинтеграции. Никто не верил, что европейская идея обрушится в этой стране с таким грохотом. Это тем более удивительно, что команде пока еще правящей в Молдове не удалось обмануть молдаван, несмотря на полную зачистку информационного пространства. Были закрыты все оппозиционные телеканалы, заблокированы самые популярные российские и оппозиционные молдавские интернет-ресурсы, в последние дни руки дошли и до блокировки телеграм-каналов.

Всего лишь три года назад около 70% жителей Молдовы выступали в поддержку евроинтеграции, постепенно их число шло на убыль, а в сентябре 2024 года соцопросы зафиксировали падение до 46% и ниже. Тем не менее, никто из экспертов не предполагал, что результат по стране окажется настолько провальным. Все были убеждены, что за счет админресурса, прямых фальсификаций и голосов диаспоры команда Санду получит искомый, хоть и не блестящий результат.

Конечно, сейчас можно говорить о том, что молдаване проголосовали не против идеи евроинтеграции, а против внесения изменений в Конституцию страны, против того, чтобы ставить европейское законодательство выше национального. Формально это так, но партия власти вела агитацию за референдум именно как за шанс ускорить процесс евроинтеграции.

Сейчас уже всем очевидно, что PAS и Санду так много говорили о евроинтеграции, что их лица стали полностью ассоциироваться с этой идеей. Еще год назад аналитики замечали, что рейтинг Санду тянет вниз и рейтинг ЕС. Сейчас это стало фактом. Поражение еврореферендума в Молдове – это не просто поражение Санду, это конец европейской мечте. Евросоюз уже не тот.

Второй результат выборов – должен быть второй тур, и там Санду должна будет встретиться с Александром Стояногло. Нет никаких сомнений, что 60% антирейтинг Санду похоронит ее шансы во втором туре. У Стояногло рейтинг устойчиво растет, результаты первого тура показали, что соцопросы занижали его истинный результат вдвое, а антирейтингом Стояногло еще не обзавелся. И именно сейчас наступает момент, когда оппозиция может консолидироваться вокруг его фигуры. До сих пор такая консолидация могла только спровоцировать власти на преследования основного конкурента вплоть до снятия его кандидатуры с выборов.

И третий результат – истеричная реакция Санду на проигрыш. Кажется, она готова отменить все результаты и узурпировать власть. История показывает, что гитлеры приходят во власть демократическим путем, но на этом демократия заканчивается и начинается война. Будем надеяться, что в Молдове политический класс найдет в себе силы угомонить зарвавшихся властолюбцев. А народ свое слово сказал.

Анатолий Дирун, политолог:

– В обществе, где геополитические противостояние является излюбленной темой спекуляций и манипуляций, проводить референдум по внешнеполитическому вопросу (изменение Конституции по вопросу вступления в ЕС) – дело рискованное и хлопотное. Задуманный как политтехнология по повышению явки избирателей для Майи Санду, референдум перерос в масштабную дискуссию, в которой сторонникам евроинтеграции противостояли правые, центристы и левые.

Другими словами, замахнувшись на такой масштабный проект, команда Майи Санду недооценила необходимость широкой политической коалиции в этом вопросе. Желание получить лавры единственных победителей сыграло с правящей партией PAS злую шутку. Вместо победы президент получила новый раскол общества и новый уровень конфронтации в обществе. Не зря американские партнеры изначально скептически относились к идее референдума.

Что касается первого места Санду по итогам первого тура, то для команды президента сейчас будет необходимо сформулировать новую повестку дня. Выбор здесь невелик: ужесточить меры против внешнего врага или попытаться консолидировать общество. На фоне провала референдума с консолидацией есть проблемы. А вот яркий образ внешнего врага станет центральной темой во втором туре для Майи Санду. Выиграет она выборы или нет, во многом зависит от способности оппозиции объединить усилия. А с этим в молдавской политике – традиционная проблема.

Андрей Сафонов, политолог:

– Как и можно было предположить, правящая группировка главное внимание уделяет победе на референдуме, а на выборах президента РМ – чуть меньше. Очевидно, что Запад потребовал от действующей власти Кишинева сохраниться любым способом. Для этого от голосования были осечены сотни тысяч молдовских граждан, которые находятся в России, что явилось откровенным попранием демократии, зато диаспоре на Западе дали зеленый свет.

Тем не менее, раскол (если брать официальные данные) по референдуму – практически поровну. А это говорит об одном: проголосуй находящиеся в России, тогда крах и прозападного курса и президентства Майи Санду настали бы к полуночи 20 октября. Все это никак не дает оснований считать действо 20 октября в качестве демократического волеизъявления граждан Молдовы. Налицо националистическая прорумынская диктатура, чьи действия неубедительны с точки зрения признания итогов выборов и референдума.

Этому способствовала довольно глупая тактика части оппозиции, призвавшей не голосовать «против» на референдуме по внесении изменений в Конституцию Молдовы, дающих властям возможность форсированно менять законы для создания иллюзии необратимости прозападной политики, а бойкотировать референдум. А известно из мировой истории: если ты не взял бюллетень и не проголосовал «против» задумки властей, за тебя его могут взять другие. А потом нарисовать нужные цифры.

Тем не менее, власти и лично Майя Санду (человек, судя по всему, психологически ломкий) получили тяжелейший удар. Ей предстоит борьба во втором туре, и она может победить, если лидеры оппозиции не договорятся поддерживать единого кандидата. Непонятно также, зачем серебряный призер Александр Стояногло избрал в качестве приоритета приднестровский вопрос, заявив, что поедет, став президентом, в Тирасполь на разговор с руководством ПМР. Этим путем шел Владимир Воронин в 2001 году, вместо того, чтобы решать внутренние проблемы самой Молдовы. Так пытались частично делать и при Игоре Додоне, и тоже из этого ничего не вышло.

«Заходы» в сторону Москвы – мол, мы будем пророссийскими, а вы «отдайте» нам Приднестровье – тупиковый путь.

Теперь посмотрим на шаги властей до 3 ноября. Заявление Майи Санду, что власти, дескать, располагают данными о намерении некой ОПГ (а так она любит именовать пророссийскую оппозицию, не допущенную до выборов) «купить 300 тысяч голосов» для голосования, выглядят смешными.

Почему 300 тысяч, а не 100? Или не 500? Это может выглядеть, как подготовка почвы для отмены итогов выборов 20 октября. Для правящего режима такие результаты, как полученные 20 октября, – уже тяжелейший удар.

Недаром полноценный брифинг президента РМ трижды сдвигался по времени, а затем и вовсе был отменен. А вот что несомненно, так это то, что над планом дальнейших шагов власти Молдовы сейчас думают ее западные и румынские кураторы.