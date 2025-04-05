Головоломка для Пентагона: как нарастить боевую мощь армии США, сокращая штат и расходы

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Американский консервативный телеканал Fox News пишет о планах по сокращению армии США на 90 000 военнослужащих, поскольку Пентагон сталкивается с сокращением своего бюджета и стратегической перестройкой.

«Армия США без лишней огласки рассматривает возможность сокращения до 90 000 военнослужащих — масштабное сокращение, которое может привести к уменьшению численности личного состава до 360 000 солдат, сообщается в отчете Military.com. Министр обороны Пит Хегсет настаивает на сокращении бюджета Пентагона на 8%, а военные переключают свое внимание с Европы на контртеррористические миссии», – говорится в материале.

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Отмечается, что потенциальные сокращения соответствуют цели руководителей оборонного ведомства по реорганизации армии в более компактные, быстрые и высокотехнологичные силы, лучше приспособленные для будущих конфликтов, особенно в Тихоокеанском регионе, где Китай рассматривается как растущая угроза.

«Мы наращиваем боевую мощь, одновременно сокращая штат и накладные расходы. Конечная численность может даже увеличиться», — написала представитель армии Синтия Смит в электронном письме Fox.

«Это будет более компактная, более смертоносная и более многочисленная армия», – убеждает она.

Хотя официальные цифры не были подтверждены, согласно внутренним обсуждениям, приведенным в отчете Military.com, возможно, что сокращение будет происходить с 450 000 военнослужащих до 360 000 — 420 000.

Отмечается, что в прошлом году американская армия сократила около 24 000 должностей, связанных с борьбой с терроризмом, эти должности в основном остались незаполненными. Несмотря на проблемы с набором личного состава в последние годы, армия США достигла своей цели по набору на 2024 год — 55 000 человек.

Один из конфидентов издания предупредил, что сокращения могут стать чувствительным ударом, если не будут проведены тщательно.

«Если мы сократим численность личного состава без четкой стратегии удержания, мы рискуем потерять талантливых людей, у которых есть другие варианты», — сказал чиновник Military.com.

Армия США была ключевым игроком в поддержке НАТО на фоне конфликта России и Украины, и эта миссия часто критиковалась администрацией Трампа, отмечает Fox News. Госсекретарь Марко Рубио, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передал четкий сигнал от президента Дональда Трампа: Европа должна активизировать свои усилия.