Гончаренко: Для украинцев братский народ – американцы, а не россияне

23.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Американцы, а не россияне являются братским народом для украинцев, потому что помогают Украине в противостоянии с Россией. Об этом в эфире телеканала НТА заявил скандальный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Гончаренко, Украине нужно сконцентрировать все силы для того, чтобы получить статус союзника США вне НАТО на предстоящем саммите альянса.

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«Украине нужно быть очень бдительной. Сейчас, до этого саммита мы точно имеем паузу (так Гончаренко трактует ситуацию после отвода российских войск от границ, – ред.), но эту паузу нужно использовать, чтобы выстраивать собственное войско, чтобы двигаться в НАТО, чтобы получить статус основного союзника США вне НАТО. Это все те вещи, которые мы абсолютно способны сделать.

Потому что действительно, сегодня у нас, как говорят, братские народы, – сегодня братский народ – это американский народ. Потому что это тот народ, который сегодня нам помогает, потому нам надо обязательно усилить свою союзничество с ними и подготовиться», – заявил одесский перевёртыш.

Напомним, недавно Гончаренко стал фигурантом скандала в ПАСЕ, устроив провокацию с украинским флагом и выведя из себя председателя организации Хендрика Дамса.