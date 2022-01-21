Гончаренко: Одессу от Путина защитят бежавшие из Крыма украинские моряки

Новости Украины

Несмотря на то, что ВМС Украины и близко нельзя сравнивать с Черноморским флотом РФ, Одессу от «вторжения Путина» готовы оборонять тысячи бежавших в 2014 году из Крыма военных.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наибольшая опасность сегодня – это Юг Украины, начиная с Мариуполя, и аж до Одессы, это наиболее опасное и важное для Путина направление. Речь идёт о том, чтобы отрезать Украину от Чёрного моря, и фактически это уже идёт уничтожение государства. Это огромные транспортные хабы, и речь идёт за выход на границы с ЕС. Там Румыния, и выход на прямую связь с Приднестровьем. … Есть ли на Одесчине люди, которые будут приветствовать российских солдат? Да, такие люди есть, но они не составляют большую часть. Там есть силы и люди, которые будут воевать за Украину, они будут воевать и проливать свою кровь, потому что они считают себя украинцами. Они готовы сражаться с Путиным. … Это не та Одесса, как себе представляет Путин – южная столица Российской Империи и выход Российской Империи к морям, – это украинский город. С разными настроениями, это тоже нельзя не признавать», – заявил депутат.

В то же время он сказал, что Одесса сегодня – это «военно-морская столица Украины».

«Конечно, надо признать, наш флот и близко нельзя сравнить с Черноморским флотом РФ. Однако это тысячи военных и людей преданных и патриотических. Подавляющее большинство из них – это те, кто вышли из Крыма тогда, 8 лет назад», – рассказал Гончаренко.