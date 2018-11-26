Гончаренко требует ввести корабли США в Черное море – для спасения украинской Одессы

26.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Скандально известный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко на экстренном заседании парламента потребовал от главы генштаба Украины Виктора Муженко объяснений, готова ли армия защитить Одессу, Николаев и Херсон в случае, если Россия устроит морскую блокаду украинских портов на Черном море.

Кроме того, Гончаренко поинтересовался о данных по планам НАТО ввести дополнительные корабли для противодействия России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ли, например, информация про ввод кораблей США или Великобритании, проводим ли мы соответствующие консультации?» – поделился Гончаренко наболевшим.

«Относительно возможной блокады украинских портов в Черном море. И не только блокады. У нас есть соответствующие планы применения ВСУ для защиты территории нашей державы», – начал отвечать Муженко, однако затем остановился из-за шума в зале – депутаты требовали от него пояснений, кто будет отвечать за попадание украинских войск в «котлы» на Донбассе.

Продолжить свою речь Муженко не смог – через мгновение спикер Андрей Парубий объявил, что время, отведенное на выступление начальника генштаба, закончилось.