Гончаренко требует ввести корабли США в Черное море – для спасения украинской Одессы
Скандально известный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко на экстренном заседании парламента потребовал от главы генштаба Украины Виктора Муженко объяснений, готова ли армия защитить Одессу, Николаев и Херсон в случае, если Россия устроит морскую блокаду украинских портов на Черном море.
Кроме того, Гончаренко поинтересовался о данных по планам НАТО ввести дополнительные корабли для противодействия России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть ли, например, информация про ввод кораблей США или Великобритании, проводим ли мы соответствующие консультации?» – поделился Гончаренко наболевшим.
«Относительно возможной блокады украинских портов в Черном море. И не только блокады. У нас есть соответствующие планы применения ВСУ для защиты территории нашей державы», – начал отвечать Муженко, однако затем остановился из-за шума в зале – депутаты требовали от него пояснений, кто будет отвечать за попадание украинских войск в «котлы» на Донбассе.
Продолжить свою речь Муженко не смог – через мгновение спикер Андрей Парубий объявил, что время, отведенное на выступление начальника генштаба, закончилось.
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