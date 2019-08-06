Гонтареву достанут через Интерпол или заставят просить убежища в Британии

06.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Неявка скрывающейся от следствия в Британии экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой на допрос в Генпрокуратуру приведёт к международным розыскным действиям в отношении экс-чиновницы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом написал на своей страничке в соцсети журналист-расследователь и новоизбранный нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский комментируя вызов Гонтаревой повесткой на допрос в ГПУ.

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Дубинский выразил уверенность в том, что Гонтарева не явится на допрос, посчле чего в отношении нее будет направлено обращение в Интерпол и выписана т.н. «красная карточка», после которой, по словам Дубинского, Гонтареву “либо выдадут в Украину, либо она обратится за политическим убежищем, сдаст паспорт Украины и будет невыездной из Британии до момента, пока Украина не передаст Короне доказательства ее злодеяний. А потом – все равно экстрадиция и тюрьма”..

Дубинский добавил, что “по некоторым делам Гонтаревой-Рожковой проходит и некто Рашкован ( Валерий Рашкован – глава представительства Украины при МВФ, которого называют среди потенциальных кандидатов в премьер-министры – Ред). Думаю, его тоже следует допросить, чтобы утихли разговоры о премьерстве”.

Ранее о том, что “одиозных приспешников Порошенко Гонтареву и Филатова вызвали на допрос в качестве подозреваемых” сообщил в своем телеграм-канале украинский юрист Андрей Портнов.

“Это значит, будет мера пресечения и розыск”, – уверен он.

Как сообщал ПолитНавигатор, по делу о выведении в офшоры средств Укроборонпрома членам правления Национального Банка Украины вручены повестки на допросы. Вызвана также и Валерия Гонтарева, которая скрывается в Великобритании.

По словам Андрея Портнова, это уголовное производство касается обстоятельств отмены Национальным Банком по указанию Петра Порошенко постановления о валютном контроле импортных операций Укроборонпрома и снятия любых ограничений на вывод украинских военных средств в зарубежные юрисдикции.