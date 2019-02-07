Google ответил за Крым
Поисковик Google в ближайшее время исправит ситуацию с отображением Крыма на своих картах.
Об этом сегодня после встречи с представителем Google в России Мариной Жунич заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Ей поставили вопрос, почему до сих пор не устранены нарушения законодательства. Марина Жунич заверила, что это не имеет под собой никакой политической основы и является исключительно техническим сбоем. В ближайшее время ситуация будет исправлена, и на картах Google и других продуктах этой компании Крым и Севастополь будут отображены в соответствии с законодательством как российская территория», – сказал Пискарев.
Ранее депутаты пригрозили оштрафовать Google за некорректное отображение российской территории.
Метки: Google, Василий Пискарев, Марина Жунич
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.