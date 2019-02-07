07.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Поисковик Google в ближайшее время исправит ситуацию с отображением Крыма на своих картах.

Об этом сегодня после встречи с представителем Google в России Мариной Жунич заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ей поставили вопрос, почему до сих пор не устранены нарушения законодательства. Марина Жунич заверила, что это не имеет под собой никакой политической основы и является исключительно техническим сбоем. В ближайшее время ситуация будет исправлена, и на картах Google и других продуктах этой компании Крым и Севастополь будут отображены в соответствии с законодательством как российская территория», – сказал Пискарев.

Ранее депутаты пригрозили оштрафовать Google за некорректное отображение российской территории.