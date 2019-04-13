13.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Париж должен ориентировать свой рынок на Украину в знак уважения к тому, что в середине XI века дочь Ярослава Мудрого, будущая королева Франции Анна Ярославна, привезла безграмотным французам Евангелие.

Как известно, киевский политбомонд записал в укранцы всех деятелей Древней Руси.

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О том, что Франция обязана Украине не только за историческое прошлое, но и за настоящее, в эфире телеканала «Zik» заявила глава комитета Верховной Рады по международным делам, нардеп Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я очень надеюсь, что и президент Порошенко, и кандидат в президенты Зеленский пригласили президента Франции Макрона посетить Украину, потому что, в соответствии с протоколом, именно сейчас очередь президента Франции посетить Киев. Я очень надеюсь, что мы увидим этот визит, поскольку в прошлом году Украина ратифицировала договор на 550 миллионов евро и закупила у Франции более 55 вертолётов, которые уже были в пользовании, также есть некоторые проекты, которые касаются строительства солнечных батарей в Чернобыльской зоне», – заявила нардеп.

«Я думаю, есть большие перспективы сотрудничества, поскольку французский бизнес, особенно такая большая компания как «Total» засматриваются на рынок России, а Украина, кроме того, что нас связывает вопрос восстановления территориальной целостности и суверенитета, и те обязательства, которые взяли Западные партнёры Нормандской четвёрки, также вопрос инвестиций, вопрос культурных, традиционных вещей – чего только стоит Анна Киевская, которая когда-то привезла Евангелие во Францию, ещё когда французы, можно сказать, не умели читать», – добавила Гопко.