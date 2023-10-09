Гордон четырежды грязно обругал Лукашенко

Анатолий Лапин .  
09.10.2023 16:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Российская армия может снова провести наступление со стороны Белоруссии в направлении Киева.

Об этом в интервью украинскому журналисту Василию Голованову заявил известный украинский пропагандист и экстремист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия может снова провести наступление со стороны Белоруссии в направлении Киева. Об этом...

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Гордон грязно высказался в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, которого еще несколько лет назад расхваливал во время интервью.

«Я не верю ни одному слову Лукашенко – это профессиональный подлец и врун. Ни одному слову его верить нельзя. Он сегодня говорит, что поляки – его самые злейшие враги, завтра он говорит: «Мы всегда с Польшей – братские народы, мы соседи, с соседями надо дружить, мы с поляками – большие друзья». Это негодяй, для него нет ничего святого. Ну фу, это такой говнюк мерзкий, верить нельзя ни одному слову – раз.

Второе – мы хорошо помним, откуда пошли русские войска, в том числе на нашу территорию. Верю ли я в то, что они могут снова пойти на киевском направлении – конечно, да», – заявил Гордон.

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