Гордон: «Европейские депутаты – продажные собаки и негодяи»

01.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Россия – это богатая страна, которая в состоянии покупать европейских политиков, что якобы успешно и делает Москва.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил киевский журналист и руководитель штаба партии «Сила и честь» Дмитрий Гордон, отвечая на вопрос, кто несет ответственность за то, что Россия возвращается в ПАСЕ.

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«Всему виной – российские деньги; их у России много. Россия – очень богатая коррупционная страна, и она не стесняется коррумпировать отдельных европейских политиков, их руководителей, лидеров мнений, журналистов. Всех, кто нужен России для нейтрализации санкций против ее преступной политики, она пытается коррумпировать. И многие коррумпируются, что, в общем, понятно. Я считаю, что в Европе, в ПАСЕ, очень много негодяев-депутатов, продажных собак, которые купились на русские деньги», – сказал Гордон.

По его словам, в случившемся нет вины президента Зеленского и украинской делегации.

«[…] здесь просто есть напор русских денег – они им не заплатили за два года, по-моему, 60 с чем-то миллионов долларов. А несчастная Европа не может без России содержать свою Парламентскую Ассамблею. 60 миллионов долларов они не могут найти, или евро. Это абсурд! Но если Герхард Шредер, бывший канцлер Германии, руководит «Газпромом», то о чем вообще можно говорить? Коррупция! Европейцы – негодяи, в данном случае, я считаю», – считает журналист.

При этом он уточнил, что не одобряет концерты, которые устраивала в ПАСЕ украинская делегация.

«Я тоже не в восторге от этих перформансов. Я вам честно скажу, они попахивают уездным жлобством. Но в данном случае – это не вина украинской делегации; это только лишь российские деньги», – резюмировал Гордон.