Гордон грязно высказался в отношении большинства россиян
Скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевский журналист Дмитрий Гордон назвал «подонками и фашистами» большинство населения России.
Об этом он заявил в интервью латвийскому телеканалу, запись которого выложил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Гордон оскорбил россиян за то, что они поддерживают спецоперацию на Украине и президента своей страны.
«Мое мнение о большинстве россиян крайне негативное. Я никогда не назову ни один народ плохим, ни один. Народы не могут быть плохими. Но я для себя понял главное – в русском народе большинство людей, к сожалению, являются подонками и фашистами.
Я говорю это осознанно, я своих слов назад никогда не возьму, потому что, благодаря им Путин у власти и благодаря им эти солдаты идут на фронт и убивают украинцев», – заявил Гордон.
Спасибо!
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