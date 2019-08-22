Гордон хочет взорвать Россию изнутри

22.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Крым и Донбасс «вернутся» в состав Украины, если в Москве на митинги выйдут не 50 тысяч человек, как недавно, а миллион.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил антироссийски настроенный киевский журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гордон считает, что это может породить смену политической элиты, которая будет готова попрощаться с российскими территориями, несмотря на то, что подавляющее большинство граждан страны этого не хотят.

«Что может заставить Путина вернуть Крым и Донбасс. Жесткие санкции со стороны Запада – не те игрушечные, которые они сейчас ввели, а жесткие. По-настоящему жесткие, чтобы Россия завыла. Второе – чтобы на улицы Москвы вышло не 50 тысяч человек протестующих, как недели полторы-две назад, а миллион человек… Если выйдет миллион, Путина не будет. А не будет Путина – не будет этой российской шовинистической вертикали. И Крым, и Донбасс – все вернется быстро назад. Если миллион протестующих выйдет и сметет кремлевский режим, все изменится очень быстро. Моментально.

Конечно, любой другой, кто сегодня придет вместо Путина, на трон царский в Москве, он Крым не отдаст. Потому что подавляющее большинство россиян, они видят себя с Крымом и Донбассом, и вообще они хотят, чтобы Украина была частью России. И Белоруссия, и Казахстан. Они великодержавные шовинисты. Но если изнутри подорвется Россия на протестной волне, будет совсем другая история», – заявил Гордон.