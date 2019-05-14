Гордон не понимает, почему его еще терпит Медведчук

14.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Петр Порошенко якобы дважды просил экс-главу администрации президента Виктора Медведчука убрать с телеканала «112 Украина» киевского журналиста Дмитрия Гордона.

Об этом он рассказал в интервью киевскому журналу «Новое время».

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«Вы делаете самую рейтинговую передачу на 112‑м канале, который принадлежит людям, ассоциирующимся с одиозным политиком Виктором Медведчуком, при этом активно там Медведчука критикуете. Вам‑то, понятно, все равно, а Медведчуку это все зачем?», – поинтересовалось издание.

«А вот это надо спросить у самого Медведчука, – ответил Гордон. – Я его ругаю везде, где только могу, а канал с маниакальным упорством меня к себе приглашает. Мне самому это интересно. Я вам скажу больше, мне уже два человека, близких к Медведчуку, говорили, что Порошенко сказал ему: убери Гордона со 112‑го канала. Он ему якобы ответил: я что — дурак? Он меня ругает последними словами, и, если я его уберу, я ему этим реноме сделаю».

Напомним. что с 2017 года Гордон ведет авторскую программу на канале «112 Украина», собственником которого, как утверждают СМИ, является Медведчук.