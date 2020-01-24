Гордон предложил бросить Крым с Донбассом и выманить оттуда «украинцев»

24.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская власть должна заявить жителям Донбасса и Крыма, что не может вернуть эти территории и отгородиться от них стеной.

Тем, кто захочет жить на Украине, необходимо будет наобещать работу и жилье за государственный счет.

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Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский пропагандист и русофоб Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я все время говорю как мантру, повторяю – Украине и украинскому руководству, я, кстати, говорил об этом и президенту, – нужно, на мой взгляд, обратиться ко всем жителям временно оккупированных Крыма и Донбасса, сказать: «Дорогие украинцы, жители Крыма и Донбасса, в настоящее время у украинского государства нет сил для того, чтобы вернуть вас в состав Украины. Мы можем только отделиться забором от этой территории, на которой хозяйничают агрессоры. Всем украинцам, которые хотят переехать, а я напомню, несколько миллионов уже переехало, на оставшуюся территорию Украины, государство гарантирует создать рабочие места и предоставить жилье».

Вот так должно поступить наше государство, на мой взгляд. Причем, деньги на это наверняка можно взять у европейцев. Я думаю, что Германия и США с удовольствием скинулись бы… Не сомневайтесь, никому не удастся, хоть супер профессионалам, вернуть Крым и Донбасс силовым путем. Силового решения этой проблемы нет», – заявил Гордон.

Отметим, что из Крыма на Украину переехало гораздо меньше людей, чем из Украины в Крым. Что касается Донбасса, то количество переселенцев, избравших Украину или Россию – существенно не отличается.