Гордон: Русские танки не страшны после подавления Одессы и Харькова

27.09.2019, Киев, Игорь Петров

Проект «Новороссия» провалился в 2014 году благодаря Арсену Авакову, подавившему выступления в Харькове, сожжению сторонников Русского мира в Доме профсоюзов в Одессе и группировке олигарха Игоря Коломойскому, которая встала «просто стеной на пути у Русского мира».

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил журналист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Должно было полыхнуть по всей Украине. Резидентуры были. План был захватить семь областей, план Кремля, за который отвечал господин Сурков.

Донецк, Луганск, Запорожье Днепропетровск, Одесса, Харьков, Херсон, Николаев. Это план «Новороссия» по замыслу кремлевских стратегов в этих областях царили пророссийские настроения, и эти области должны были убрать от Украины.

Были расставлены везде резидентуры, была очень хорошо управляемая такая масса людей, которая в час икс должна была поднимать восстание и переходить на сторону России.

Но то, что сработало в Донецке и Луганске, не сработало в Харькове, где очень велика заслуга Арсена Авакова подавившего этот бунт в зародыше и приведшего в чувство мэра Харькова Кернеса, о чем Аваков в деталях рассказывал мне, я думаю что я это скоро обнародую, как это происходило.

Дальше – Одесса, то что произошло там, вот эта этот трагедия одесская, тем не менее, Одесса тоже могла переметнуться, а когда посмотрели – да…

В Днепропетровске Коломойский стал просто стеной на пути у Русского мира, и вот провалились эти три города, за ними провалились, соответственно, Запорожье, Херсон и Николаев.

Должно было полыхнуть по всей стране. Но иногда получается, иногда – нет. Донецк, Луганск – там получилось», – сказал Гордон.

Если российские танки зайдут на Украину теперь, то будет партизанская война, уверен Дмитрий Гордон.

«Про русские танки я вам скажу, что я думаю, что когда-нибудь Александр Турчинов обнародует детали своего разговора с господином Нарышкиным, который у него состоялся во время знаменитого заседания Совбеза когда решалась судьба Крыма. Нарышкин сказал ему, что, если будут бороться за Крым, несколько парашютно-десантных соединений опустятся в Киеве.

Дальше я уже предоставляю слово Александру Турчинову, который сам то, что считает нужным, – расскажет.

Что касается, если российские войска придут в Украину – будет партизанская борьба», – сказал Гордон.