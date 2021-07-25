25.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Политика, Россия, Украина
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Гордон: В Киеве будет стоять памятник Путину

Новости УкраиныПосле того, как Украина вернёт под свой контроль Крым и Донбасс, в Киеве будет...

После того, как Украина вернёт под свой контроль Крым и Донбасс, в Киеве будет установлен памятник Владимиру Путину, поскольку после государственного переворота, установления репрессий и цензуры, на раздуваемой к российскому лидеру ненависти удалось взрастить националистические настроения невиданных ранее масштабов.

Об этом в эфире российской либеральной радиостанции «Эхо Москвы» заявил украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путину надо будет со временем поставить в Украине памятник, потому что для украинской государственности никто не сделал столько, сколько Путин, который заставил украинцев осознать свою идентичность, заставил их сплотиться и понять, что независимость, которая с легкой руки Леонида Макаровича Кравчука свалилась в 1991 году, на самом деле нужно было завоевывать, что украинцы и делают уже 7,5 лет», – сказал Гордон.

Памятник российскому президенту он предлагает поставить в Киеве.

«Как вернем свои земли, с соответствующей надписью поставим в Киеве. Напишем, что этот человек пытался захватить Украину, но в результате ее объединил», – сказал Гордон.



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