Горькое прозрение генерала ВСУ: Наша победа – иллюзия, пора заканчивать войну

Анатолий Лапин.  
15.10.2024 09:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина переоценила свои возможности победить Россию, а Запад не предоставил ей надлежащей помощи, поэтому сейчас необходимо остановиться и перейти к перемирию на основе нынешних границ.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина переоценила свои возможности победить Россию, а Запад не предоставил ей надлежащей помощи, поэтому...

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«К сожалению, мы иллюзорно воспринимали эту ситуацию с нашей победой, реалистично не оценивая ресурсные возможности Украины, и излишне ожидая, что нам более активно и внушительно поможет Запад. Со стороны Запада этого не состоялось, самостоятельно мы эту задачу решить не можем.

Поэтому необходимо переоценить ситуацию, выходить на приостановление боевых действий, но имея в виду, что, возможно, на линии, потому что других вариантов не будет просматриваться в ближайшее время по линии соприкосновения. Но в перспективе в документах или по сути все равно мы не откажемся от восстановления наших земель до границ 1991 года», – заявил Романенко.

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