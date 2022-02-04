«Горскую» могут отдать под застройку элитным жильём для петербургских чиновников

04.02.2022  21:58 (Мск), Санкт-Петербург,
Иван Добровольский.  
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Конфликт, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Скандал, Строительство


В пятницу стали известны финалисты международного конкурса на реализацию проекта на территории «Горской». Лидерами оказались три компании: «Марис Пропертиз» (Россия), «Семрен и Монссон Мос» (Россия) и Coop Himmelb(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH (Австрия).

Победителя объявят только на ПМЭФ-2022, однако уже известно то, что на выбранной территории планируют создать IT-кластер, зоопарк и другие важные объекты для досуга.

В пятницу стали известны финалисты международного конкурса на реализацию проекта на территории «Горской». Лидерами...

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Уже появилась информация о том, что проект якобы согласовали и передали в комитет по градостроительству. В Сети появились соответствующие изображения. Исходя из них, можно сделать определённые выводы о предназначении культурного центра.

Наиболее вероятно, что на месте «Горской» появится элитарный проект «Клуб 19». Там проводить время будут исключительно высокопоставленные чиновники. На это намекает и лозунг на главном въезде – «Равные среди первых».

Не исключено, что на территории появятся 19 зданий: 18 домов и главная резиденция с причалом.

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