Госдеп оправдывает свое наглое вмешательство в украинские дела

07.03.2019, Киев, Игорь Петров

Заявление посла США в Украине Мари Йованович о необходимости замены руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого выражает официальную позицию США и совпадает с интересами украинского народа.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Дэвид Хейл отвечая на вопрос журналистки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Посол США в Украине заявила, что для целостности антикоррупционных институций должен быть заменен специальный антикоррупционный прокурор. Вопрос – требование ли это США? Если да, то к кому именно она адресована? И вообще, почему представитель иностранного государства открыто говорит, что делать представителям украинской власти?» – спросила журналистка.

Хейл не ответил прямо на ту часть вопроса, которая касалась вмешательства США в дела Украины, но подчеркнул, что это делается для блага украинского народа и совпадает с его интересами.

«Мы хотим того, чего хочет и украинский народ. Так, как это было четко выражено во время революции достоинства. Украинский народ тогда заявил и, я думаю, продолжают говорить сейчас, что хочет иметь выбор. Выбор в пользу прозрачности, ответственности и современного корпоративного управления. Очень важно, чтобы институции в Украине возглавлялись людьми, которые преданы таким принципам. Особенно те институции, которые и созданы для того, чтобы следить за их выполнением. Но в конечном итоге это – выбор украинского народа через избранных им представителей и созданными им институции», – сказал Хейл.

Ранее руководитель САП Назар Холодницкий назвал заявление Мари Йованович недопустимым вмешательство во внутренние дела другого государства.

«Знаете, то, что себе позволяет посол другого государства, это на их совести. Вмешательство во внутренние дела другого государства недопустимо. Я не буду комментировать это заявление, воздержусь пока что от комментариев», – заявил Холодницкий.