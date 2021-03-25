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25.03.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, США, Украина
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Госдеп потребовал от России фактической капитуляции в Донбассе

Новости Украины

В Соединенных Штатах считают, что Россия не выполнила свои обязательства в рамках минских соглашений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Голосу Америки» заявил помощник госсекретаря США Джордж Кент.

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«Мы очень обеспокоены. В открытых источниках появляется информация о действиях на линии соприкосновения. Новые траншеи возле старого аэропорта, закрытие пунктов пропуска и гуманитарного доступа. Мы внимательно наблюдаем и, безусловно, планируем отправлять сигналы при необходимости. Я думаю, что главное – это наши ожидания по России», – сказал представитель Госдепа.

«Президент Путин и Россия должны выполнить те обязательства, которые Путин взял на себя в феврале 2015 года, шесть лет назад. Полное прекращение огня, отзыв российских войск из Украины, и восстановления Украиной контроля над своей границей. Сейчас, семь лет спустя, Россия не выполнила своих обязательств», – утверждает Кент.

Отметим, что Россия не брала на себя обязательств в рамках минских соглашений, а выступает их гарантом, о чем неоднократно напоминали в Кремле.

«Россия – это страна, которая призвана сторонами конфликта. Это страна, которая призвала стороны конфликта подписать комплекс мер по выполнению минских договоренностей. Но Россия не является стороной, которая выполняет этот комплекс мер… Это не сторона, которая должна предпринимать действия для этого. Мы просто не можем этого делать физически, потому что Россия не является участником этого конфликта», – говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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