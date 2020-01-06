06.01.2020,  Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Религия, США, Украина, Церковь
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Госдеп поздравил украинских раскольников

В посольстве США на Украине поздравили подчинённую Константинополю «ПЦУ» с годовщиной получения томоса об автокефалии, а также выразили удовлетворённость проводимой Киевом политикой.

Текст поздравления опубликовали в пресс-службе посольства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поздравляем Православную церковь Украины с первой годовщиной получения томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархом Варфоломеем. Мы еще раз акцентируем внимание на нашей крепкой поддержке права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства», – написали в пресс-службе, также опубликовав фотографию подписания томоса.

Один из руководителей «ПЦУ» Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook поблагодарил американцев за поздравление.

«Спасибо Соединенным Штатам Америки и всему народу доброй воли во всем мире, который впоследствии защищает свободу», – отметил Зоря.

Глава раскольничьей «ПЦУ» Епифаний также поздравил украинцев, как он считает, с годовщиной раскола.

«Год назад в Рождественский сочельник в Киев был привезен исторический документ, который показал, что отныне и навсегда Поместная Православная церковь Украины – независимая и равная во всем с другими Сёстрами-церквями», – написал он на своей странице в соцсети.

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