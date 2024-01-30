Госдеп признал, что на фронте дела Украины все хуже

Анатолий Лапин.  
30.01.2024 10:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина, Финансы


США уже видят, как сказывается отсутствие их поддержки на поле боя на Украине.

Об этом на встрече с генсеком НАТО заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США уже видят, как сказывается отсутствие их поддержки на поле боя на Украине. Об...

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Блинкен подчеркнул, что надеется на конгресс, который должен согласиться на продолжение финансирования Украины.

«Я уверен, что в Конгрессе мы имеем сильную двухпартийную поддержку Украины. Так что давайте посмотрим в ближайшие дни и недели, как это будет продвигаться вперед – другого волшебного источника денег нет», – скзаал глава Госдепа.

«В настоящее время у нас заканчивается военная помощь, которую мы оказывали Украине. И мы даже видим некоторые доказательства того, что это значит, на поле боя. Так что это жизненно важно, абсолютно безотлагательно, чтобы мы это сделали, важно в тех терминах, которые вы изложили – для нашего слова и нашего лидерства во всем мире», – заявил Блинкен.

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