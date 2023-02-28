Госдума готовится ввести особый режим в приграничных с Украиной регионах РФ

Михаил Рябов.  
28.02.2023 15:27
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, Образование, Россия


Правящая партия «Единая Россия» готовит к принятию в Госдуме закон, который введет особый режим безопасности в регионах, граничащих с Украиной.

Об этом сообщил депутат Андрей Турчак.

Правящая партия «Единая Россия» готовит к принятию в Госдуме закон, который введет особый режим...

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По его словам, инициатива предполагает «установить в приграничных регионах, подвергающихся обстрелам ВСУ, в этом году особый порядок государственной итоговой аттестации в школах, а также поступления выпускников из этих регионов в вузы – аналогично тому, как это будет организовано в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках».

«В условиях, когда линия фронта находится совсем недалеко, мы должны в первую думать о безопасности детей. Поэтому проводить ЕГЭ в приграничных регионах в привычном виде пока, считаем, нецелесообразным.

Список учебных заведений и регионов, где будут действовать такие нормы, будет определен правительством», – сказал Турчак.

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