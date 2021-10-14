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14.10.2021 22:15 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Экология
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Госдума наложила запрет на варварский вылов дельцами морских млекопитающих

Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроект о запрете промышленного вылова китов, дельфинов...

Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроект о запрете промышленного вылова китов, дельфинов и морских свиней.

Законопроект внесло на рассмотрение Госдумы правительство России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как следует из проекта закона, оно может установить более строгие режимы ограничения или регулирования вылова в исключительной экономической зоне РФ – вплоть до запрещения рыболовства отдельных видов.

Вопрос о запрете вылова морских млекопитающих в промышленных целях был поднят после обнаружения «китовой тюрьмы» с сотней белух и косаток на Дальнем Востоке в 2018 году. Выловленных по незаконным квотам животных собирались продать в Китай. К решению проблемы подключилась общественность, парламентарии, учёные.

«Китовая тюрьма» – это бывший центр адаптации морских млекопитающих «ТИНРО-Центр» в бухте Средняя Приморского края. Там содержалось 11 косаток и 90 белух, которые были отловлены с лета по осень 2018 года несколькими частными компаниями (ООО «Афалина», «Океанариум ДВ», «Белый кит» и «Сочинский дельфинарий») якобы в культурно-просветительских целях.

История «китовой тюрьмы» вызвала большой резонанс в России. 22 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. В 2019 году они были отпущены.

До недавнего времени Россия являлась крупнейшим поставщиком китообразных в океанариумы, дельфинарии и зоопарки мира.

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