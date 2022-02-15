Госдума подготовила почву для запуска ликвидации Украины

15.02.2022  14:46 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Сегодняшнее решение Госдумы о необходимости признания ЛДНР предоставляет Кремлю инструментарий для быстрого принятия решений в случае агрессивных действий Украины и Запада против Донбасса.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Алексей Мартынов.

Сегодняшнее решение Госдумы о необходимости признания ЛДНР предоставляет Кремлю инструментарий для быстрого принятия решений...

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«На фоне сегодняшнего окончания учений, которые вызвали бурю истерики не только в Киеве, но и в разных западных странах, за океаном, подобное обращение парламента о возможном признании донбасских республик – это своего рода инструментарий, который делает абсолютно возможным и автоматическим следующие действия российского государства в случае того, что статус-кво в Киеве или Вашингтоне попытаются снова изменить.

Я имею в виду, например, разрушение «Минских договоренностей», попытку решения донбасского вопроса силовым путем со стороны Киева. То есть, сразу раз – и автоматически признаются республики Донбасса, запускается необратимый процесс распада украинского государства в пространстве и во времени, географически между соседними государствами.

Другой сценарий, о чем и говорил президент Путин не так давно после встречи с Макроном, – это сценарий выполнения «Минских договоренностей» со всеми необходимыми пунктами, а там кроме статуса республик и выборов, еще и дальнейшая федерализация Украины, конституционные реформы – много чего вытекает…

Понятно, что это частный сюжет, украинский кейс, а вообще надо сказать, что блестяще разыгран гамбит российской дипломатии декабря прошлого года.

Сейчас мы видим промежуточный итог, когда и США, и НАТО, не формулируя публично, действиями показывают, что меняют свое мнение по ряду вопросов, прислушавшись к тем аргументам, которые были предъявлены, озвучены и даже опубликованы в России. Надолго ли – мы не знаем. Но на этом этапе российская дипломатия одерживает блестящую победу», – заявил Мартынов.

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