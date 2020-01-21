Госдума пообещала наказать звезду Playboy штрафом

21.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Сегодня на заседании Госдумы депутаты прокомментировали скандальную выходку модели Алены Водонаевой, бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2», которая накануне подвергла резкой критике анонсированное Владимиром Путиным повышение выплат на рождение детей для улучшения демографической ситуации в России.

Водонаева тогда заявила в своем блоге, что выплаты не будут стимулировать рождение детей, но станут способом для повышения доходов антисоциальных слоев населения. Модель считает, что расширение программы материнского капитала заставит «отчаявшихся от нищеты россиян или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки,… рожать ради этого миллиона».

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«Мимо хамства проходить нельзя. Она оскорбила людей, наших граждан. Поэтому нам не только надо об этом говорить, но и предлагать решения, которые бы все меньше и меньше таких разговоров стимулировали. Потому что фактически, получается, она взяла, нахамила, а у нее прибыль от социальных сетей стала только больше», – сказал спикер Вячеслав Володин.

«Мы с вами закон приняли, который должен наказывать тех, кто оскорбляет граждан нашей страны. Она оскорбила народ РФ. В этом случае – штраф, пусть платит», – призвал председатель Госдумы.

Отметим, что еще до оглашения послания Путина, в конце 2019 года, Алена Водонаева призвала женщин жить для себя и «не рожать рабов этому государству».

Известный священник Всеволод Чаплин отметил, что выступление Водонаевой «наверняка понравится всяким западным фондам, которые нацелены на сокращение народонаселение России и поэтому являются врагами России».

«Посмотрим, как сложится жизнь этого человека, не убьет ли эта дама себя морально или социально, как только окажется прожевана машиной дешевой популярности и выплюнута в те самые социальные низы, над которыми она сейчас так самоуверенно прикалывается», – добавил протоиерей.