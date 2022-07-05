Госдума приняла закон о гражданских участниках СВО

05.07.2022  18:49 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении о предоставлении статуса ветерана гражданским, участвующим в спецоперации на Украине.

Речь идет о гражданском персонале вооруженных сил, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении о предоставлении статуса ветерана гражданским, участвующим в...

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После принятия документа перечисленные категории граждан смогут получить социальную поддержку, а именно льготы и некоторые другие преимущества.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что гражданские специалисты проявляют героизм во время спецоперации и заслуживают поддержки государства.

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