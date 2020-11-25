Госдума взяла под защиту отправленных на удалёнку работников
Госдума РФ приняла сегодня во втором чтении законопроект, который регулирует дистанционную работу граждан.
Данный закон определяет дистанционную работу на постоянной основе и указывает, что временная дистанционная работа не может продолжаться дольше 6 месяцев.
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Об этом сообщил депутат Андрей Исаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Временный перевод на дистанционную работу не может быть основанием для снижения зарплаты. Урегулирован вопрос о командировках дистанционных работников. Зафиксированы права дистанционного работника на личное свободное время. Указано, что работодатель обязан предоставить дистанционному работнику оборудование.
В обсуждении закона активное участие приняли профсоюзные организации России. Было получено 176 поправок и 90 обращений.
В итоге Госдума внесла в законопроект 16 поправок.
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