Госдума взяла под защиту отправленных на удалёнку работников

25.11.2020, Москва, Елена Острякова

Госдума РФ приняла сегодня во втором чтении законопроект, который регулирует дистанционную работу граждан.

Данный закон определяет дистанционную работу на постоянной основе и указывает, что временная дистанционная работа не может продолжаться дольше 6 месяцев.

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Об этом сообщил депутат Андрей Исаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Временный перевод на дистанционную работу не может быть основанием для снижения зарплаты. Урегулирован вопрос о командировках дистанционных работников. Зафиксированы права дистанционного работника на личное свободное время. Указано, что работодатель обязан предоставить дистанционному работнику оборудование.

В обсуждении закона активное участие приняли профсоюзные организации России. Было получено 176 поправок и 90 обращений.

В итоге Госдума внесла в законопроект 16 поправок.