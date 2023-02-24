Госпогранслужба Украины: Растет число мужчин, стремящихся покинуть страну

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Количество подлежащих мобилизации украинских мужчин в возрасте от 18 до 60, желающих выехать из страны, растет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому антироссийскому пропагандистскому порталу «Украинская правда» заявил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

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«Мы ежедневно не пропускаем 50-70 человек, которых внесли в «Шлях» [система выдачи разрешений на выезд за границу для водителей, волонтеров и прочих категорий]. Там разрешение на выезд вносит Мининфраструктуры, областные военные администрации, и есть возможность разным перевозчикам вносить. Мы неоднократно задерживали людей, которые вносились за деньги как водители грузового автомобиля, а у него даже, простите, водительских прав этой категории нет. Мы же изучаем его, опрашиваем, и он говорит, что «да, заплатил 2 тысячи евро, внесли». Конечно, мы этих людей передаем в Нацполицию», – рассказал глава Госпогранслужбы.

Он признал, что последнее время проверки стали строже.

«Мы просто видим, что есть рост. Я вижу, сколько людей уезжает в возрасте от 18 до 60 лет в сутки. Ага, есть увеличение, значит, нужно разбираться, какие документы, какие основания. Система работает. У нас есть подразделение оперативно-розыскной деятельности, есть наши подразделения внутренней безопасности. Но в то же время периодически кто-то считает, что он самый умный. К сожалению, отмечаем, что военнослужащие-женщины понимают, что они на войну не попадут и некоторое время злоупотребляли этим. Думали, что никто не узнает. Узнали», – заявил Дейнеко.